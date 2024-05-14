Президент Украины Владимир Зеленский посетит Испанию, чтобы подписать соглашение по безопасности.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Заявляется, что президент Украины в ближайшие дни прибудет в Испанию для подписания двустороннего соглашения по безопасности с премьер-министром Педро Санчесом.

Издание отмечает, что договор, который Мадрид заключит с Киевом, будет аналогичен тем, которые Украина ранее подписала с Данией, Германией, Францией, Великобританией и другими странами.

Это будет первый официальный визит Зеленского в Испанию, хотя в октябре 2023 года он уже прилетал в Гранаду на один из европейских саммитов.

Одновременно Минобороны Испании завершает подготовку нового пакета военной помощи для ВСУ. В первую очередь, Мадрид должен до 30 июня передать Киеву первые 10 танков Leopard 2 A4 из общей партии в 19 штук. Все они пока что ремонтируются на испанских военных базах.

Также в пакет помощи входят БМП, противотанковые средства, артиллерийские снаряды, легкие и тяжелые пулеметы и машины материально-технического обеспечения.

Напомним, на днях Испания передала Украине ракеты для комплексов ПВО Patriot.

Как сообщали западные издания, союзники уговаривали Мадрид передать и сами системы Patriot, но Испания согласилась только на "небольшое количество ракет".