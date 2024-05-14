Радоница, или Радуница, - это день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших в православной традиции восточных славян.

В 2024 году отмечается сегодня, 14 мая.

История и смысл праздника Радоница

Корни Радоницы уходят в языческие времена, когда люди почитали своих предков и просили у них помощи в полевых работах.

С принятием христианства праздник наполнился новым смыслом: радость от Воскресения Христова соединилась с верой в бессмертие души.

Название "Радоница" происходит от слова "радость", подчеркивая светлый характер этого дня.

Радоница в 2024 году: традиции и обычаи

В этот день принято посещать могилы близких, убираться на них, украшать цветами, оставлять пасхальные куличи и крашеные яйца.

Дома собираются всей семьей, чтобы помянуть усопших за трапезой. На стол ставят кутью, блины, пироги, другую постную еду.

Считается, что на Радоницу нужно подавать милостыню нуждающимся, чтобы помочь душам усопших очиститься от грехов.

В храмах проходят панихиды по усопшим. Верующие молятся за души своих предков, прося о них у Бога.

Молитва об усопшем христианине на Радоницу

Господи Боже наш,

Помяни, Господи, душу раба Твоего (имя), усопшего (усопшей) раба Твоего (имя), и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его (ее) согрешения и невольная, избави его (ее) вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему (ей) причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши(ла), но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова(ла), и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже до последняго своего издыхания исповеда(ла).

**Ему же (ей), Господи, упокой душу его (ее) во месте светле, покойне, прохладне, где нет болезни, печали и воздыхания, где лик Твой, Боже наш, светло сияет, и от Тебя, Источника света, нетленный свет приемлет. Прости ему (ей) все согрешения вольная и невольная, яже словом, делом и мыслию согреши(ла), и даруй ему (ей) милость Твою, яко Ты щедр и человеколюбец.

Сотвори ему (ей), Господи, вечную память, и да будет душа его (ее) в сонме святых Твоих, где лик Твой, Боже наш, светло сияет, и от Тебя, Источника света, нетленный свет приемлет. Прости ему (ей) все согрешения вольная и невольная, яже словом, делом и мыслию согреши(ла), и даруй ему (ей) милость Твою, яко Ты щедр и человеколюбец.

Что нельзя делать сегодня

Ссориться и ругаться.

Употреблять алкоголь.

Оставлять на кладбище мусор.

Заниматься гаданием и магией.

Печалиться и скорбеть.

Народные приметы погоды на Радоницу