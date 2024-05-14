Соединенные Штаты введут санкции против властей Грузии, если в стране будет "подорвана демократия".

Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джим О'Брайен после встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

"Если закон об иноагентах продвинется вперед без согласования с нормами ЕС и здесь будет подрыв демократии, насилие в отношении мирных протестующих, со стороны США последуют ограничения. Это будут финансовые ограничения и ограничения на поездки в отношении лиц, ответственных за эти действия, и их семей", - сказал О'Брайен.

Напомним, сегодня в грузинском парламенте прошло финальное голосование по закону об иноагентах, против которого уже несколько недель в Тбилиси идут протесты.

Зурабишвили после встречи с О'Брайеном заявила, что наложит вето на закон, однако грузинские СМИ пишут, что у партии власти достаточно голосов для его преодоления.

Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили говорил, что в Тбилиси готовы быстро отменить закон об "иноагентах" в случае принятия Грузии в Евросоюз.