Грузинский парламент принял в третьем, окончательном, чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который еще называют законом об иноагентах. Он спровоцировал многотысячные продолжительные протесты.

Об этом сообщает ВВС.

Сегодня голосование в парламенте тоже проходило на фоне массовых протестов в центре Тбилиси.

В здании парламента ввели так называемый желтый уровень опасности, из-за чего на заседание пускали только съемочные группы телеканалов, в то время как журналисты печатных и интернет-СМИ попасть на заседание не смогли. Аналогичные правила действовали во время рассмотрения законопроекта в первом и втором чтениях.

В итоге за закон проголосовали 84 депутата, 30 - против.

После принятия закона демонстранты попытались штурмовать парламент, их начала жестко задерживать полиция.

Согласно законодательной инициативе, неправительственные организации и СМИ, у которых зарубежное финансирование составляет более 20% годового дохода, должны будут регистрироваться в качестве "организаций, проводящих интересы иностранной силы". Им придется заполнять годовую финансовую декларацию, а тому, кто попытается уклониться от регистрации в качестве иноагента или не подаст декларацию, грозит штраф в размере 25 тыс. лари (около 9,5 тыс. долларов).



В принятии закона его противники видят угрозу свободе слова, гражданскому обществу и евроинтеграции Грузии, которая получила статус кандидата на вступление в ЕС полгода назад. Главным на акциях, которые продолжаются последний месяц, стал лозунг "Да Европе, нет российскому закону", хотя такой же закон уже почти 100 лет действует в США (с 1938 года).

Президент Саломе Зурабишвили пообещала, что наложит вето на законопроект. Однако у правящей партии "Грузинская мечта" есть достаточно голосов, чтобы преодолеть вето.

В начале мая Госдеп США осудил принятие в Грузии закона об иноагентах.

В тот же день премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отказался от визита в Штаты.