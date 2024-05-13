В Грузии с утра 13 мая продолжаются протесты под парламентом против закона об иноагентах, по которому завтра ожидается финальное голосование.

Как сообщает МВД Грузии, полиция применяет силу и перцовый спрей против демонстрантов. Задержаны уже 20 человек, в том числе россиянин и два американца, .

Тем временем парламентские комитеты буквально за минуту без обсуждения одобрили законопроект к голосованию.

Напомним, что Госдеп США осудил принятие в Грузии закона об иноагентах.

После этого премьер-министр Грузии отказался от визита в США из-за выставленного условия отложить принятие закона об иноагентах.

В свою очередь глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон еще раз заявил, что Лондон считает этот закон "ошибочным".

Также мы писали о том, что после того, как в Грузии приняли закон об иноагентах, на улицы столицы Тбилиси вернулись протестующие.

Ранее грузинский премьер-министр заявил, что закон об иноагентах позволит "не повторить путь Украины".

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