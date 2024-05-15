В российском Татарстане над селом Верхний Услон сбили беспилотник.

Об этом пишут российские телеграм-каналы.

Сообщается, что в ряде городов закрыли небо из-за угрозы воздушной атаки.

Напомним, что Украина уже проводила атаки на Татарстан, где в 1 200 км от Украины собирают "Шахеды", своими дальнобойными дронами. Украинские СМИ писали, что за атакой дронов по российской Елабуге, где находится завод по производству "Шахедов", стоит ГУР.

Также военные эксперты говорили, что Украина продолжит атаковать российское производство беспилотников "Шахед" в Татарстане, если первой атакой не удалось нарушить технологический процесс.

В свою очередь после удара дронов власти Татарстана призвали предприятия к самостоятельной защите от воздушных атак.

Мы рассказывали в отдельном материале о подробностях атаки дронов в российском Татарстане, где собирают "Шахеды".

Война в Украине идет уже 812-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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