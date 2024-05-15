Комиссия США по международной религиозной свободе отправила через украинского посла Маркарову официальное письмо к украинским властям, в котором выражает обеспокоенность относительно возможного принятия закона, который открывает путь к запрету Украинской православной церкви в Украине.

Комиссия считает, что законопроект №8371, который готовят ко второму чтению, представляет угрозу для "свободы религии или убеждений". Там считают, что формулировки законопроекта слишком размытые и позволят наказывать религиозные общины без доказательств их противозаконной деятельности.

Комиссия призывает передать законопроект до голосования за него на рассмотрение Венецианской комиссии.

Комиссия рассмотрела вопрос о законопроекте, после письма с соответствующей просьбой от

адвоката УПЦ, известного юриста Роберта Амстердама.

Комментируя решение Комиссии Амстердам заявил, что что инициаторы законопроекта, в случае его принятия, могут попасть под американские санкции.

"Этот законопроект не только подвергает народных депутатов - таких как Стефанчук, Княжицкий, Потураев, Кравчук и им подобных - угрозе американских санкций за нарушение базовых прав человека. Обнародованная позиция Комиссии США по вопросам религиозной свободы не оставляет сомнений в том, как воспринимается в США законопроект 8371. Этот законопроект также выставит президента Зеленского в роли, которой он не заслужил. Из-за законопроекта 8371 он войдет в историю как человек, который незаконно заключал в тюрьму священников и уничтожал украинскую церковь ради политических целей, которые на самом деле сформулированы в интересах его политических оппонентов. Зеленский, к сожалению, стал заложником ультранационалистов", - заявил Амстердам.

Также адвокат направил обращение в управление Верховного комиссара ООН по правам человека с критикой указанного законопроекта.

Ранее республиканцы США призывали не принимать готовящийся в Украине закон о запрете УПЦ.

Также мы писали о том, что англиканская церковь осудила законопроект о запрете УПЦ в Украине.