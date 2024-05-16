За два дня до вступления в силу закона о мобилизации Кабинет министров Украины все еще не предоставил Центрам предоставления административных услуг (ЦПАУ) доступ к необходимым системам, чтобы в них можно было обновить учетные данные.

Об этом сообщает издание "Liga.Net" со ссылкой на местные власти.

Так, во Львовской областной администрации заявили, что ни один администратор ЦПАУ не получил доступа к соответствующей системе и не было обучения работников. Там рассчитывают, что это произойдет в ближайшие два дня.

Источник в Харьковской области это подтверждает.

"Нет даже технической возможности участвовать в процессе", – заявил собеседник издания в одной из местных администраций Харьковской области.

Напомним, что электронный кабинет, где можно будет обновить данные, тоже пока не заработал - его обещают запустить с 18 мая. Таким образом пока из рабочих способов есть только ТЦК.

Ранее спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин заявил, что если военнообязанные обновили свои данные у военкомов, то после вступления в силу нового закона об ужесточении мобилизации идти в военкомат повторно не нужно.