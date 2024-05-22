В среду, 22 мая, в Украине идет 819-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня, онлайн обновляется.

22 мая

00:32 Тревога объявлена по всей Украине.

В России взлетел МиГ-31К.

00:28 Воздушная тревога в Киеве.

23:24 У НАТО нет «никаких намерений» размещать солдат в Украине.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью газете Tagesspiegel.

23:09 Видео первых минут после сегодняшнего прилета в Харькове опубликовала патрульная полиция города.

23:04 Также сообщают о взрыве на окраине Днепра.

23:03 В Херсоне прилеты, сообщает зампредседателя облсовета Соболевский.

22:54 В Польше рассматривают вопрос относительно возможного привлечения систем ПВО страны к поражению над украинской территорией российских ракет, которые могут залететь в Польшу.

Об этом заявил спикер МИД Польши Павел Вронский.

"Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений в этом деле нет", - отметил Вронский.

Он отметил, что украинская сторона уже обращалась к польской с такого рода инициативой.

По словам Вронского, разговоры по этому поводу в Польше возникли после того, как российская ракета в марте этого года нарушила воздушное пространство страны, находясь в нем 39 секунд.

Он пояснил, что разговоры ведутся вокруг того, могли бы польские средства ПВО сбивать такие ракеты еще над территорией Украины и какими могли бы быть юридические последствия такого шага.

В то же время представитель МИД Польши подчеркнул, что речь не идет о физическом переносе элементов польской системы ПВО в Украину.

22:25 Видео момента сегодняшнего прилета в Харькове.

21:44 Зеленский намерен посетить мероприятия в Нормандии в честь 80-летия высадки союзных войск и встречу G7 в Италии, чтобы просить у Запада еще больше оружия, а также «попросить НАТО сбивать российские ракеты».

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Планы Зеленского особенно примечательны, поскольку недавно он отменил поездки за границу после начала крупного наступления России в городе Харьков. Но Украина также отчаянно нуждается в постоянной поддержке и мировом внимании, и эта поездка даст ему время встретиться с мировыми лидерами, включая президента Джо Байдена», – пишет издание.

Ранее сообщалось, что на мероприятия в Нормандии пригласят также российскую делегацию.

21:05 В Лисичанске («ЛНР») – удар по многоэтажке, заявляют местные «власти».

Они утверждают, что в результате удара два человека погибли и еще четверо ранены.

20:43 Еще в вечернем обращении Зеленского:

1. Сообщил о заседании Ставки и СНБО по украинскому прозводству РЭБ. Ключевая нерешенная проблема – противодействие российским бомбам.

2. Рассказал о телефонных разговорах с лидерами Чили, Албании, Австрии и Мозамбика, которые согласились участвовать в «саммите мира» в Швейцарии.

20:36 Киев уделяет сейчас максимум внимания приграничной полосе на северо-востоке страны.

Об этом говорится вечернем обращении Зеленского.

«Максимум внимания – всему приграничью сейчас, и не только в Харьковской области, но также в Сумской», – сказал президент.

Напомним, ранее ряд госчиновников заявил о возможности наступления РФ в Сумской области.

20:27 Отбой тревоги в Киеве и ряде регионов.

20:25 Видео последствий удара по центру Чугуева Харьковской области, в результате которого пострадало восемь человек.

20:24 Вечернее обращение президента.

19:44 Тревога в Киеве и ряде областей из-за угрозы баллистики.

19:14 Румыния не будет отправлять свои войска в Украину.

Об этом заявил президент страны Клаус Йоханнис, сообщает Digi24.

"Румыния не будет отправлять бойцов в Украину, это простая дискуссия, и я думаю, что на этом она исчерпывается", – сказал он.

Также Йоханнис заверил, что Румыния пока не сталкивается с непосредственной военной угрозой, но "всегда должна быть готова к непредсказуемым событиям".

18:49 Анализируем итоги дня.

18:09 Украинские военные в сети рассказывают, что операторов дронов часто отправляют на "ноль".

Согласно рассказу одного из военных, командование считает, что операторов дронов нужно размещать ближе к противнику: там, по его мнению, от них больше пользы. При этом операторы пытаются объяснить, что работа на "нуле" угрожает уничтожением всего оборудования или создает ситуацию, когда управление дронами невозможно.

Однако, рассказывает военный, эти аргументы не срабатывают, потому что "командир лучше знает, как и откуда тебе летать".

17:33 Суды начали выносить первые решения об условно-досрочном освобождении заключенных, желающих отправиться на фронт по новому закону.

Первые два вердикта вынес Хмельницкий суд, о чем сообщает его пресс-служба.

Мужчины 2000 и 1981 годов рождения отбывали наказание за кражи, совершенные перед войной - в октябре и ноябре 2021 года. Осуждены были на 4 года и 9 месяцев и на 5 лет и 5 месяцев.

СИЗО обязали безотлагательно отпустить их в Нацгвардию и отвезти в местный ТЦК для заключения контракта.

В ближайший год за ними будет установлен административный надзор. Осуществлять его будут сами командиры воинской части. Мужчинам запрещено покидать часть и выезжать по личным делам без разрешения командира.

16:01 Еще последствия обстрела Харькова. Прилет был в жилом массиве Алексеевке.

Виден пожар и серьезные разрушения здания.

Ранены 10 человек, в том числе тяжело ранен водитель трамвая.

15:29 Отключения света начнутся по всей Украине на час раньше запланированного - с 19 вечера.

Об этом сообщает Укрэнерго.

15:24 В Харькове ампутировали обе ноги водителю трамвая, раненому дневным обстрелом, сообщили в областной прокуратуре.

По последним данным, ранены 10 человек.

15:18 Reuters уточняет цитату министра обороны Великобритании о том, что Китай начал отправлять России летальное оружие для войны против Украины.

По данным издания, министр не говорил прямо, что оружие уже было отправлено.

"Шэппс заявил на конференции в Лондоне, что у американской и британской военной разведки есть доказательства того, что "«летальная помощь уже поступает или будет поступать из Китая в Россию и в Украину", - пишет Reuters.

14:34 В Харькове шестеро пострадавших после прилета, сообщает мэр Терехов.

В тяжелом состоянии находится водитель троллейбуса, добавляет ОВА.

Начался пожар в многоэтажке.

14:30 В Сумах некоторые районы остались без света.

В городе начались аварийные отключения, сообщили Суспильному в облэнерго.

Напомним, ночью в городе и области без света остались полмиллиона домохозяйств после прилета.

14:14 Россия все еще не передала Украине тела пленных, погибших, как утверждает Москва, на борту Ил-76 в январе.

Об этом заявили в украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Также глава секретариата штаба Богдан Охрименко заявил, что РФ блокирует передачу тел погибших украинских военных. В частности, по его словам, Россия отказала в передаче тел бойцов, погибших 15 мая.

Напомним, еще в начале марта РФ заявляла, что останки украинских военных со сбитого в Белгородской области борта могут быть переданы Украине "в ближайшее время".

14:07 В Харькове горит АЗС после удара управляемым боеприпасом, сообщает ОВА.

Повреждено кафе.

Мэр Терехов уточняет, что пострадал Шевченковский район.

14:06 Китай начал отправлять России летальное оружие для войны против Украины, заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс, передает Би-би-си.

По его словам, такие данные получили спецслужбы Британии и США.

"У нас есть свидетельства того, что Россия и Китай сотрудничают в области боевого оборудования для использования в Украине. Американская и британская разведка обнародуют сведения о том, что из Китая в Россию, а далее в Украину, поступает "летальная помощь"", - сказал Шэппс, не уточнив о каком именно оружии идет речь.

14:00 Пожар и дым в Харькове после прилета.

13:55 Также сообщают о взрыве в Днепре.

13:54 О взрывах в Харькове сообщает мэр Терехов.

13:47 О взрывах в Днепре и в Харькове сообщают местные паблики.

В Харькове объявлена воздушная тревога. Людей просят пройти в укрытия.

13:37 Графики отключений света в ряде регионов начнут действовать на час раньше остальной Украины - с 19, а не 20 вечера.

Об этом сообщает ДТЭК.

А именно: в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.

13:33 Минобороны РФ заявляет о захвате Клещеевки под Бахмутом, которая в прошлом году была освобождена ВСУ в ходе контрнаступления.

На карте украинского ресурса DeepState подтверждается российский контроль части села на севере, но в целом оно, согласно карте, находится под контролем ВСУ.

Но утром DeepState дал понять, что по Клещеевке возможны изменения, добавив, что информация уточняется.

Российские паблики со вчерашнего вечера утверждают, что армия РФ захватила две ключевых высоты к западу от села. Украина этого не подтверждала.

11:34 Верховная Рада будет расследовать строительство укреплений и закупку дронов.

Депутаты проголосовали за создание соответствующей временной следственной комиссии, сообщает нардеп Железняк.

Ее главой назначен "слуга народа" Николай Задорожный. В состав вошли восемь "слуг" и по одному представителю от других фракций и групп Рады.

11:30 В Чугуеве рано утром ракеты атаковали детсад, сообщает ГСЧС.

8 человек ранены. Возник пожар.

11:05 Укрэнерго отменило отключения света по всей Украине до 20:00.

Солнечная погода способствует работе солнечных электростанций, дефицит уменьшился.

С 20:00 до полуночи по всей стране будут отключения по графикам.

11:00 В Сумской области после ночного обстрела без света остались около 518 тысяч домовладений, сообщает Минэнерго.

На утро большинство из них уже запитаны.

10:02 Украинский морской дрон Sea Baby оснастили реактивной системой залпового огня, сообщает экс-спикер Одесской ОВА Братчук со ссылкой на источник в СБУ.

Он добавил, что "это технологическое решение уже показывает мощные результаты".

Братчук публикует фото испытаний дрона, оснащенного РСЗО - но не в море, а в полевых условиях, установленного на передвижную платформу. Фото сделаны еще зимой.

09:37 Вся Украина в зоне воздушной тревоги из-за взлета МиГ 31К в России.

09:32 Воздушная тревога в Киеве и области.

08:58 США снова заявляют, что не позволяют Украине бить по территории России американским оружием

"Министр обороны подчеркнул, что наша позиция по этому вопросу не изменилась", - сказал представитель Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, Соединенные Штаты сосредоточены на обеспечении Украины для освобождения ее суверенной территории.

08:30 Сегодня украинский паблик Deep State сообщил о продвижении россиян на восточных окраинах Часова Яра (на карте).

И сообщил, что ситуация в Клещеевке к югу от Часова Яра уточняется.

Генштаб ВСУ вчера вечером заявил, что в Клещеевке россияне ведут штурм, который отражается. Часов Яр в общей сводке не упоминался.

При этом украинский военный с позывным "Алекс" заявил, что войска РФ захватили часть позиции на севере Клещеевки. По его словам, большая часть села находится в серой зоне, потому что там негде закрепиться.

Российские паблики пишут, что армия РФ захватила ключевую высоту 215.7 на севере Клещеевки и продвинулась на километр вглубь села. С украинской стороны подтверждений по поводу высоты нет.

При этом американский "Институт изучения войны" со ссылкой на видеоролики пишет, что российские войска продвинулись в южной и центральной части Клещеевки.

Район Клещеевки представляет собой крупное вклинение в российские позиции к югу от Бахмута и Часова Яра.

07:46 Сумы и прилегающие районы остаются без света после ночной атаки "Шахедов", сообщает "Укрэнерго".

07:44 Ночью "Шахеды" атаковали в Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской и Одесской областях.

Был прилет по объектам энергетики Шостки и Конотопа в Сумской области. В регионе пропал свет, который только начали восстанавливать.

Воздушные силы сообщают о сбитии всех 24 беспилотников.