ЕС подготовил 14-й пакет санкций против РФ. В него попадут певица Гагарина и инвесторы сериала "Слово пацана"
Евросоюз подготовил 14-й пакет персональных санкций против граждан и предприятий России. В него попадут певица Полина Гагарина, близкие к Владимиру Путину бизнесмены и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Всего в перечне фигурируют 21 компания и 19 человек.
Об этом сообщает издание "Настоящее время", в распоряжении которого оказался проект документа.
Под санкциями окажутся:
- Один из богатейших угольных олигархов России Роман Троценко, который был советником давнего соратника Путина, главы "Роснефти" Игоря Сечина.
- Полина Гагарина - за участие в провластных мероприятиях и концертах в честь аннексии Крыма.
- Бизнесмен Теймураз Боллоев, который станет первым россиянином, попавшим под санкции за национализацию иностранных активов в РФ. После национализации "Карлсберга" ему перешла пивоваренная компания "Балтика". Кроме того, его "БТК-групп" была основным поставщиком военной формы для российской армии.
- Компания "Спецхимия", создающая взрывчатые вещества.
- Машиностроительный завод "Маяк", который производит запчасти для авиации.
- ЦНИИТОЧМАШ, который разрабатывает целый спектр различных вооружений.
- Институт развития интернета, который, в частности, финансировал сериал "Слово пацана".
Напомним, предыдущий 13-й пакет санкций против РФ был утвержден в конце февраля, к годовщине вторжения в Украину.
Между тем сегодня стало известно, что Евросоюз не будет выплачивать России доходы от ее замороженных активов даже после снятия санкций.