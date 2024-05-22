Санкции наложат на близкого к Путину Троценко (справа). Фото: currenttime.tv

Евросоюз подготовил 14-й пакет персональных санкций против граждан и предприятий России. В него попадут певица Полина Гагарина, близкие к Владимиру Путину бизнесмены и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Всего в перечне фигурируют 21 компания и 19 человек.

Об этом сообщает издание "Настоящее время", в распоряжении которого оказался проект документа. 

Под санкциями окажутся:

  • Один из богатейших угольных олигархов России Роман Троценко, который был советником давнего соратника Путина, главы "Роснефти" Игоря Сечина.
  • Полина Гагарина - за участие в провластных мероприятиях и концертах в честь аннексии Крыма.
  • Бизнесмен Теймураз Боллоев, который станет первым россиянином, попавшим под санкции за национализацию иностранных активов в РФ. После национализации "Карлсберга" ему перешла пивоваренная компания "Балтика". Кроме того, его "БТК-групп" была основным поставщиком военной формы для российской армии.
  • Компания "Спецхимия", создающая взрывчатые вещества.
  • Машиностроительный завод "Маяк", который производит запчасти для авиации.
  • ЦНИИТОЧМАШ, который разрабатывает целый спектр различных вооружений.
  • Институт развития интернета, который, в частности, финансировал сериал "Слово пацана".

Напомним, предыдущий 13-й пакет санкций против РФ был утвержден в конце февраля, к годовщине вторжения в Украину.

Между тем сегодня стало известно, что Евросоюз не будет выплачивать России доходы от ее замороженных активов даже после снятия санкций

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