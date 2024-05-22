Евросоюз подготовил 14-й пакет персональных санкций против граждан и предприятий России. В него попадут певица Полина Гагарина, близкие к Владимиру Путину бизнесмены и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Всего в перечне фигурируют 21 компания и 19 человек.

Об этом сообщает издание "Настоящее время", в распоряжении которого оказался проект документа.

Под санкциями окажутся:

Один из богатейших угольных олигархов России Роман Троценко, который был советником давнего соратника Путина, главы "Роснефти" Игоря Сечина.

Полина Гагарина - за участие в провластных мероприятиях и концертах в честь аннексии Крыма.

Бизнесмен Теймураз Боллоев, который станет первым россиянином, попавшим под санкции за национализацию иностранных активов в РФ. После национализации "Карлсберга" ему перешла пивоваренная компания "Балтика". Кроме того, его "БТК-групп" была основным поставщиком военной формы для российской армии.

Компания "Спецхимия", создающая взрывчатые вещества.

Машиностроительный завод "Маяк", который производит запчасти для авиации.

ЦНИИТОЧМАШ, который разрабатывает целый спектр различных вооружений.

Институт развития интернета, который, в частности, финансировал сериал "Слово пацана".

Напомним, предыдущий 13-й пакет санкций против РФ был утвержден в конце февраля, к годовщине вторжения в Украину.

Между тем сегодня стало известно, что Евросоюз не будет выплачивать России доходы от ее замороженных активов даже после снятия санкций.