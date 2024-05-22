В Днепре неадекватный мужчина ходил по улице и бил незнакомых женщин.

Об этом сообщают телеграм-каналы и публикуют видео с камер наблюдения.

На кадрах мужчина довольно жестоко избивает случайно проходящих мимо молодых женщин. Нескольких он одним ударом сбивает с ног, а потом пинает.

Нападавшего задержала полиция.

"Страна" узнала имя задержанного. Им оказался психически больной человек.

"Гамбарян Дмитрий Каренович, 18.07.1989. Человек с диагнозом "шизофрения". Это у него не первый приступ. Сейчас его задержали, инкриминируют ему 1 ст.125 УКУ за нанесение легких телесных увечий", - сообщил источник "Страны" в правоохранительных органах.

У нападавшего проявляются приступы шизофрении. Фото: Telegram

По данным местных пабликов, мужчина известен в соцсетях как бездомный из Киева. Он был героем социального эксперимента, который также закончился избиением девушки.

Пострадавшая рассказала, что он просто так избил ее в столичном хостеле, где она остановилась на ночь, и убежал. Девушка получила серьезные травмы, которые тяжело заживали, была проведена операция и нужна еще одна.

Девушка пострадала после нападения. Фото: Telegram

Дело до сих пор на рассмотрении, пока мужчина продолжает бить женщин на улице.

Известно как минимум о десятке нападений Дмитрия на женщин в разных областях Украины. Каждый раз полиция отпускает его по состоянию здоровья.

Ранее мы рассказывали, что в Ивано-Франковске парни избивали прямо на улицах случайных прохожих, в частности пожилых людей. При этом использовали газовые баллончики.

После задержания один из парней заявил, что они "решили хайпануть". По его словам, они не хотели причинить вред людям, и удары были в большинстве случаев имитацией.