Оперативное командование "Юг" заявило, что видео, на котором военный избивает одесситку, "работает в пользу врага" и "разрушает процесс мобилизации".

Как сообщил представитель ОК "Юг" Владислав Назаров, его руководство "обратилось в правоохранительные органы с целью установления целей и обстоятельств создания видео, а также для определения лиц и групп, в чьих интересах эти действия были совершены".

Командование считает, что "попадающие в сеть видеоматериалы работают в пользу нашего врага, направляясь на разрушение процесса мобилизации и дискредитацию военных из территориальных центров комплектования и социальной поддержки".

ОК "Юг" заявляет, что совместными усилиями с полицией "выявят и остановят подобные неразрешенные действия". То есть командование намеревается наказать девушку, утверждая, что снимать ее избиение военным – это "неразрешенные действия".

Напомним, 19-летняя одесситка Анастасия Токмакова опубликовала видео, на котором представитель ТЦК бьет ее костылем за попытку снять, как ее друга увозят в военкомат.

Позже в одесском ТЦК сообщили, что начали служебную проверку после появления в соцсетях видео девушки.

Ранее мы рассказывали, как в Ужгороде пьяный военком на улице ударил кулаком в голову жену военного и убежал.