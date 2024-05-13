Жительница Одессы Антонина Токмакова рассказала, как сотрудник ТЦК избил ее костылем.

Девушка опубликовала видео с нападением на нее человека в военной форме и с костылями.

Потерпевшая утверждает, что начала снимать видео во время задержания ее парня и была избита костылем одним из сотрудников ТЦК.

Позже одесситка опубликовала подробности истории своего избиения.

Как рассказала Антонина, она с тремя друзьями-парнями пришла в полицию писать заявление на таксиста, который перед этим из-за собственной ошибки залил их лица перцовым баллончиком.

Во время написания заявления в райотдел зашел военный с костылем в руках.

"Представился сотрудником ТЦК. Он был рядом с полицейскими в момент оформления заявления. Затем он вышел. После того, как заявление было написано, полиция отказалась выпускать нас", – рассказала девушка.

"На наше возмущение и на съемку происходящего отреагировали сначала молча, а после минут 20 разбирательств, полиция ответила, что я совершила мелкое хулиганство, хотя в тот момент просто хотела выйти из отдела, а мне преграждали путь рукой. На вопрос: "Что происходит?" мне ответили: "Теперь подождем ТЦК", – добавила она.

По словам Антонины, их не выпускали из райотдела в течение двух часов, но потом все же отпустили двух 19-летних парней. Третьего отпускать отказались, и девушка осталась с ним.

"И вот здесь и появляется мужчина с костылем с начала истории, заводя за собой еще двух военных. Они сказали, что моего друга сейчас везут на Канатную, 86, "переночевать" и дальше будут "разбираться". Это буквально", – рассказала одесситка.

После этого парня повезли в ТЦК, а девушка начала снимать на видео водителя отъезжающего автомобиля. В это время из отделения полиции выскочил военный с костылем и избил ее.

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