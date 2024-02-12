В Харькове сотрудники ТЦК избили молодого мужчину, который пытался от них убежать.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы и публикуют видео избиения.

Судя по кадрам, инцидент произошел в частном секторе. На видео один мужчина в военной форме догоняет парня с рюкзаком, валит его на землю и начинает избивать. Вскоре прибегает второй и присоединяется к первому. Причем молодого человека бьют ногами.

Ранее мы сообщали, как в Киевской области сотрудники ТЦК заставили 55-летнего водителя выйти из грузовика и стали его избивать на глазах у полицейских. При этом дочь пострадавшего заявила, что отец повестку взял и расписался в ней.

А недавно Одесский ТЦК и полиция открестились от скандальной истории, когда неизвестный в балаклаве в присутствии группы военных разбил стекло в легковой машине с детьми.

Между тем война в Украине идет уже 719-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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