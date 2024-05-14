Одесский ТЦК прокомментировал историю с избиением девушки, на которую, предположительно, напал сотрудник военкомата. Начата служебная проверка.

Соответствующее заявление опубликовано на странице ТЦК в Фейсбуке.

"В случае выявления и доказательства вины представителей ТЦК и СП они будут привлечены к ответственности", - сообщили в военкомате.

Напомним, одесситка Антонина Токмакова заявила, что сотрудник ТЦК избил ее костылем за то, что она снимала на телефон задержание ее знакомого. Также она опубликовала видео с нападением на нее человека в военной форме и с костылями.

Ранее мы рассказывали, как в Ужгороде пьяный военком на улице ударил кулаком в голову жену военного и убежал.

А в Сумской области военкомы избили горожанина и пнули его на прощание в грязь.

Война в Украине идет уже 811-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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