Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник сообщил о начале второго этапа кампании по пероральной иммунизации диких мясоядных животных против бешенства.

Об этом сказано в Фейсбуке организации.

Вчера совместными усилиями специалистов заповедника и главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области была начата вакцинация против бешенства путем разбрасывания приманки с вакциной.

Вакцинация происходит из расчета 25 приманок с вакциной на кв. км. В целях проверки потребления вакцины был заложен контрольный участок площадью один кв. км. Мониторинг участка будет проводиться на 4-й, 8-й и 15-й дни после разложения приманок с вакциной. В общей сложности запланировано разложить 39 тысяч приманок по территории заповедника.

Бешенство – опасное острое инфекционное заболевание, вызванное вирусом. Источником и резервуаром вирусной инфекции являются дикие и домашние хищные животные. Природные очаги бешенства формируют дикие хищные млекопитающие: волки, лисы, барсуки и другие.

Также заповедник показал фото оленихи, которая к чему-то прислушивается на солнечной поляне.



В прошлом году работники Чернобыльского заповедника тоже разбрасывали по зоне отчуждения приманки для борьбы с бешенством.

"Страна" объясняла, когда и как необходимо вакцинировать домашних животных от бешенства.