Опубликовано очередное вечернее обращение президента. В нем Владимир Зеленский заявил, что сейчас Киев уделяет максимум внимания приграничной полосе на северо-востоке страны.

"Максимум внимания – всему приграничью сейчас, и не только в Харьковской области, но также в Сумской", – сказал президент.

Также в вечернем обращении Зеленский:

Сообщил о заседании Ставки и СНБО по поводу украинского производства РЭБ. Ключевая нерешенная проблема – противодействие российским бомбам.

Рассказал о телефонных разговорах с лидерами Чили, Албании, Австрии и Мозамбика, которые согласились участвовать в "саммите мира" в Швейцарии.

Напомним, ранее несколько государственных чиновников заявили о возможности наступления РФ в Сумской области.

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