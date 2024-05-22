Владимир Зеленский намерен посетить мероприятия в Нормандии в честь 80-летия высадки союзных войск и встречу G7 в Италии, чтобы просить у Запада еще больше оружия, а также призвать НАТО сбивать российские ракеты.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

"Планы Зеленского особенно примечательны, поскольку недавно он отменил поездки за границу после начала крупного наступления России в городе Харькове. Но Украина также отчаянно нуждается в постоянной поддержке и мировом внимании, и эта поездка даст ему время встретиться с мировыми лидерами, включая президента Джо Байдена", – пишет издание.

50-й саммит Большой семерки на высшем уровне пройдёт с 13 по 15 июня в Бриндизи (Италия).

В апреле французские СМИ писали, что Париж пригласил Россию на чествование 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня.

Однако в посольстве РФ в Париже заявили, что не получали никаких официальных приглашений для участия российской стороны в церемонии празднования.

Напомним, 15 мая Зеленский поручил перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни, включая визиты в Испанию и Португалию.