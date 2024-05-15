Президент Украины Владимир Зеленский поручил перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни. Будут проработаны новые даты проведения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по итогам селектора, на котором обсуждали ситуацию в Харьковской области.

"Владимир Зеленский поручил перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни, и проработать новые даты проведения. Мы благодарны партнерам за понимание", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ писали, что Зеленский отменил свои визиты в Испанию и Португалию из-за наступления россиян в Харьковской области.

Напомним, Deep State сообщает, что за минувшие сутки армия РФ продвинулась в направлении Волчанска. Россияне закрепились к северу от города на участке Гатище - Плетеневка, а также на северной окраине самого Волчанска.

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