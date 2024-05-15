Президент Украины Владимир Зеленский из-за наступления россиян в Харьковской области отменил свои визиты в Испанию и Португалию.

Об этом пишет испанское агентство EFE со ссылкой на источники.

Заявляется, что отмена связана со "сложной ситуацией, которую переживает его страна перед лицом российского наступления".

Также издание пишет об отмене визита "из соображений безопасности".

СМИ сообщает, что Зеленский в Мадриде собирался встретиться с премьером Педро Санчесом для подписания соглашения о безопасности. Но теперь это подписание переносится.

Напомним, накануне королевский дворец Испании сообщил, что Зеленский посетит Мадрид 17 мая и будет принят королем Филиппом VI. Заявлялось, что монарх проведет прием для украинского лидера и устроит трапезу в его честь.

Ранее мы писали, что Испания передала Украине ракеты для комплексов ПВО Patriot.

Также СМИ сообщали, что союзники уговаривали Мадрид передать и сами системы Patriot, но Испания согласилась только на "небольшое количество ракет".

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