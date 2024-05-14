Украинские войска отошли в районах Волчанска и поселка Лукьянцы Харьковской области "на более выгодные позиции".

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в свежей сводке в Фейсбуке.

"На отдельных участках, в районах Лукьянцев и Волчанска, в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни наших военнослужащих и избежания потерь подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции. Бои продолжаются. Украинские подразделения не дают российским оккупантам закрепиться", – говорится в сводке.

Ранее украинский военный телеграм-канал Deep State писал, что россияне предпринимают попытки закрепиться в северных окрестностях Волчанска Харьковской области с целью дальнейшего продвижения и занятия населенного пункта.

Также власти Харьковской области сообщали о боях на северной окраине Волчанска и в поселке Лукьянцы.

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