В сети публикуют видео ударов по Волчанску в Харьковской области, в который вошли российские войска.

Также есть кадры российских штурмовых групп на окраинах города.

В Волчанске военные РФ все еще контролируют мясокомбинат. Об этом сообщает лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". По его словам, за минувшие сутки удалось зачистить от российских военных несколько улиц города.

Напомним, что Генштаб сообщил о боях в Волчанске. Паблики пишут о продвижении РФ.

Также мы писали о том, что власти Харьковской области сообщили о боях на северной окраине Волчанска и в поселке Лукьянцы.

Война в Украине идет уже 811-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главная тема - наступление российских войск в Харьковской области. Наиболее угрожаемое направление - Волчанск, который армия РФ начинает окружать.

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