Россияне предпринимают попытки закрепиться в северных окрестностях Волчанска Харьковской области с целью дальнейшего продвижения и занятия населенного пункта.

Об этом сообщает ресурс Deep State.

Также в сообщении говорится, что армия РФ "с помощью привлечения большого количества пехоты пытается занимать дома на севере города".

Телеграм-канал написал, что у города идут тяжелый бои, причем россиян активно поддерживает артиллерия.

"Движение в направлении города осуществляется со стороны н.п. Гатище-Плетеневка. Также противник пытается закрепляться в н.п. Старица и Бугроватка с целью дальнейшего продвижения на западные окраины Волчанска", – добавил Deep State.

Ранее Минобороны РФ заявило, что россияне уже взяли Бугроватку, но украинская сторона это не подтверждает.

Вчера Генштаб ВСУ подтвердил "тактический успех" РФ на границе Харьковской области.

Война в Украине идет уже 811-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главная тема - наступление российских войск в Харьковской области. Наиболее угрожаемое направление - Волчанск, который армия РФ начинает окружать.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.