На окраинах Волчанска продолжаются бои.

Об этом заявляет Генштаб ВСУ в сводке, опубликованной в Фейсбуке.

Также сообщается, что на Харьковском направлении россияне провели 13 атак.

"В частности, на направлениях Глубокое – Липцы, Шебекино (РФ) – Волчанск, Борисовка – Нескучное... Ведутся бои на окраинах Волчанска", - говорится в сводке.

Ранее мы публиковали видео ударов по Волчанску в Харьковской области, в который вошли российские войска. Также есть кадры российских штурмовых групп на окраинах города.

Также власти Харьковской области сообщили о боях на северной окраине Волчанска и в поселке Лукьянцы.

Война в Украине идет уже 811-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главная тема - наступление российских войск в Харьковской области. Наиболее угрожаемое направление - Волчанск, который армия РФ начинает окружать.

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