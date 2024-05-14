Бои на окраинах Волчанска и чёртова дюжина российских атак на Харьковском направлении. Сводка Генштаба ВСУ
На окраинах Волчанска продолжаются бои.
Об этом заявляет Генштаб ВСУ в сводке, опубликованной в Фейсбуке.
Также сообщается, что на Харьковском направлении россияне провели 13 атак.
"В частности, на направлениях Глубокое – Липцы, Шебекино (РФ) – Волчанск, Борисовка – Нескучное... Ведутся бои на окраинах Волчанска", - говорится в сводке.
Ранее мы публиковали видео ударов по Волчанску в Харьковской области, в который вошли российские войска. Также есть кадры российских штурмовых групп на окраинах города.
Также власти Харьковской области сообщили о боях на северной окраине Волчанска и в поселке Лукьянцы.
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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главная тема - наступление российских войск в Харьковской области. Наиболее угрожаемое направление - Волчанск, который армия РФ начинает окружать.
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