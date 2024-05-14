В Волчанске продолжаются стрелковые бои
В Волчанске продолжаются стрелковые бои на северной окраине.
Об этом сообщил глава харьковской ОВA Олег Синегубов.
В городе остается до 200 человек. ВСУ пытаются оттеснить россиян вдоль всей границы, где произошел прорыв.
Касательно строительства фортификаций он пообещал не только провести встречу с подрядчиками и отчет по ней, но и потом пресс-конференцию, где журналисты смогут задать вопросы.
По его словам, строительство шло тяжело, больше 30 единиц техники было повреждено обстрелами, 4 гражданских строителя погибли.
Война в Украине идет уже 811-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 мая 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главная тема - наступление российских войск в Харьковской области. Наиболее угрожаемое направление - Волчанск, который армия РФ начинает окружать.
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