В Волчанске продолжаются стрелковые бои на северной окраине.

Об этом сообщил глава харьковской ОВA Олег Синегубов.

В городе остается до 200 человек. ВСУ пытаются оттеснить россиян вдоль всей границы, где произошел прорыв.

Касательно строительства фортификаций он пообещал не только провести встречу с подрядчиками и отчет по ней, но и потом пресс-конференцию, где журналисты смогут задать вопросы.

По его словам, строительство шло тяжело, больше 30 единиц техники было повреждено обстрелами, 4 гражданских строителя погибли.

Война в Украине идет уже 811-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главная тема - наступление российских войск в Харьковской области. Наиболее угрожаемое направление - Волчанск, который армия РФ начинает окружать.

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