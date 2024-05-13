Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в понедельник, 13 мая.

Главное из заявлений президента:

Рассказал о ситуации на фронте. В районе Волчанска группировка войск усилена, генерал Драпатый получает все необходимые средства поражения. Сообщил, что фиксируется также активность россиян в отношении Черниговской и Сумской области, – обстрелы и диверсионные группы. Прокомментировал свой телефонный разговор с премьерами Швеции и Люксембурга. Обсуждали совместное производство вооружений. Также был разговор с премьером Канады по военной помощи.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил о выходе армии РФ на окраины Волчанска. В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов утверждает, что ситуация контролируется.

Также в полиции говорили, что бои идут в окрестностях Волчанска. За последние три дня город пострадал так, как не страдал с 2022 года.

Из города и соседних населенных пунктов идет эвакуация. Вывезли уже 1 700 гражданских.

Мы анализировали в отдельном материале, какие последствия будет иметь российское наступление в Харьковской области.