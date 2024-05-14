Стала известна дата визита президента Украины Владимира Зеленского в Испанию.

Испанский королевский дворец сообщил, что Зеленский посетит Мадрид в пятницу, 17 мая, и будет принят королем Филиппом VI.

Сообщается, что монарх проведет прием для украинского лидера в 12.30 по местному времени, а через час устроит трапезу в его честь.

Ранее мы сообщали, что Зеленский подпишет двустороннее соглашение о сотрудничестве по безопасности с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Договор, который Мадрид заключит с Киевом, будет аналогичен тем, которые Украина ранее подписала с Данией, Германией, Францией, Великобританией и другими странами.

Напомним, недавно Испания передала Украине ракеты для комплексов ПВО Patriot.

Как сообщали западные издания, союзники уговаривали Мадрид передать и сами системы Patriot, но Испания согласилась только на "небольшое количество ракет".

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