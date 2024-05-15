Пользователи соцсетей обрушились с критикой на госсекретаря США Энтони Блинкена после того, как он сыграл на гитаре и спел с группой песню "Rockin' In The Free World" в одном из киевских баров.

Публикуем комментарии некоторых пользователей в соцсети X.

"Просто власти в США полные жалкие ничтожества и уроды. Пока Россия ведет новое наступление в Харьковской области, стирает Волчанск с лица земли, когда Америка полгода блокировала поставки оружия и авиации, а Блинкен себе торчит в центре Киева в баре, вместе с такими же моральными уродами. Это все, что вам нужно знать об этих нелюдях и партнерах".

"В Харькове семь прилетов за день, с Салтовки руками грузит ракету полиция, по Украине экстренные отключения света, пока этот тип играет на гитаре в Киеве".

"F-16 нет, но могу сыграть "Не моя война" "Океана Эльзы" на гитаре (с) Энтони Блинкен".

" Мистер Блинкен, нам нужно ещё ПВО. Давайте я лучше вам на гитаре сыграю".

Часть пользователей соцсети Х и вовсе перешла на оскорбления в адрес госсекретаря США, называя его "дегенератом" и "довбо@бом".

Ранее мы рассказывали, как Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообедали в киевской пиццерии Veterano Pizza, расположенной в центре столицы. Также Блинкен прогулялся по центру Киева, в том числе побывал на Площади Независимости. Его сопровождала посол США в Украине Бриджит Бринк.

Также мы писали, что госсекретарь США назвал критическим для Украины нынешний этап войны.