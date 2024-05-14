Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости проведения мобилизации в Украине.

Об этом он сказал, выступая перед студентами НТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

"Защитники, которые более двух лет удерживают этот фронт, требуют помощи, и им нужно отдохнуть. Мобилизация — это то, что помогает вам укреплять оборону и создавать большее количество разных военных подразделений и укреплять свои рубежи", — отметил госсекретарь США.

В апреле New York Times писала, что американские официальные лица "оказывали давление на власти в Киеве", чтобы они "решили проблемы" с принятием законопроекта о мобилизации.

А в марте американский сенатор Линдси Грэм призывал Украину отправить молодежь младше 25 лет на фронт и побыстрее принять закон о мобилизации.

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