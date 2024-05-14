Украинские дальнобойщики считают, что украинский рынок перевозок из-за ужесточения мобилизации займут поляки.

Об этом они рассказали в комментарии "Стране".

"Из-за того, что водителей перестанут выпускать, грузоотправители начнут поднимать стоимость перевозок, чтобы найти перевозчика. И наш рынок займут польские транспортные компании", - рассказал нам перевозчик.

Между тем 3 мая украинские дальнобойщики создали на сайте президента петицию с призывом предоставить им бронь от мобилизации.

"Добавить в категорию лиц, претендующих на получение брони от мобилизации, водителей, осуществляющих международные пассажирские и грузовые перевозки", - говорится в документе.

Сегодня эксперт спрогнозировал, что после ужесточения выезда за границу 18 мая Украину может накрыть топливный кризис. Доставлять топливо будет просто некому. При этом кризис может сказаться на ввозе не только горюче-смазочных материалов, но еще лекарств и других произведенных за рубежом товаров.

До этого в Ассоциации международных автоперевозчиков заявили, что рынок международных автоперевозок в Украине грозит остановиться, так как бронь от мобилизации имеют менее 5% водителей международных рейсов.