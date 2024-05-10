После принятия закона об ужесточении мобилизации в ТЦК выстроились огромные очереди мужчин, которые пришли обновить свои военно-учетные данные.

"Страна" побывала в трех киевских ТЦК, где в последние дни можно было наблюдать большие очереди.

Сейчас обстановка там изменилась: в Печерском и Днепровском ТЦК очередей вообще нет. На территорию пропускают по предъявлению паспорта. А вот возле Деснянского ТЦК большие очереди сохраняются. Сегодня в очереди стоят 130 человек. По словам мужчин, ждать приходится по несколько дней, за сутки в ТЦК пропускают около 30 человек.

"Работают с понедельника по пятницу до 15:00. Иногда ТЦК работает дольше, но конкретного графика нет. Во время воздушных тревог перестают работать",- сказал один из собеседников "Страны".

Как добавил мужчина, тех, кто приходит по повестке, принимают без очереди.

"Я здесь уже третий день стою. Если пропускаешь свою очередь, тебя вычеркивают из списка и ты должен заново становиться в очередь", - сказал он.

Напомним, ранее секретарь комитета по обороне и нацбезопасности Рады Роман Костенко заявил, что сейчас в очередях в ТЦК стоят в основном те, кто имеет бронь или отсрочку и не подлежат мобилизации.

Между тем Министерство обороны Украины разрабатывает мобильное приложение для обновления данных в ТЦК.