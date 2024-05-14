В Украине с 18 мая, когда вступит в силу закон об ужесточении мобилизации, может наступить "топливный кризис".

Об этом заявил в интервью телеканалу "Киев 24" владелец сети автозаправочных станций "Прайм" Дмитрий Леушкин.

"С 18 мая за границу перестанут выпускать грузовики с водителями, которые не имеют QR-кода. А QR-код - это ТЦК и ВВК. Если это случится, то у нас будет топливный кризис", - спрогнозировал Леушкин.

Он добавил, что кризис может сказаться на ввозе не только горюче-смазочных материалов, но и лекарств и других произведенных за рубежом товаров.

"Вы же понимаете, что мы это импортируем, и если только 5% грузовиков останется на рейсе, то это коллапс. Ажиотаж и цены взлетят мгновенно", – полагает эксперт.

Ранее в Ассоциации международных автоперевозчиков заявили, что рынок международных автоперевозок в Украине грозит остановиться, так как бронь от мобилизации имеют менее 5% водителей международных рейсов.

Незадолго до этого перевозчики сообщали, что украинские водители, которые ездят в международные рейсы, после пересечения родной границы бросают свои грузовики и бегут дальше в Европу.