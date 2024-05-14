Выдвинутый Владимиром Путиным на должность министра обороны РФ Андрей Белоусов сделал первые заявления.

Это произошло во время его выступления в Совете Федерации, которое транслировали российские телеканалы.

К своим первоочередным задачам Белоусов отнес "комплектование Вооруженных сил". Но при этом заверил, что речи о мобилизации не идет. То есть будущий министр дал понять, что не будет пересматривать подход к пополнению армии, а новую волну мобилизации объявлять пока в РФ не планируют.

Также в числе задач он назвал обеспечение вооружением группировки РФ в Украине: поставки боеприпасов, ракет, БПЛА, средств РЭБ.

"Прежде всего речь идёт о вопросах, связанных с оснащением действующей группировки, обеспечения поставок самой современной военной и специальной техники, артиллерийских боеприпасов, средств личной защиты. Огромный круг вопросов", - сказал Белоусов.

Он отметил, что ВСУ "быстро учатся в сфере новых технологий" и России нужно их "упреждать", "отрабатывать новые методы боевых действий".

Также одной из ключевых своих целей Белоусов назвал контроль за расходами Минобороны РФ на капитальное строительство и инвестиционные проекты.

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