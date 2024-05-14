Исполнять обязанности министров инфраструктуры и агрополитики временно будут их заместители
Исполнять обязанности министров инфраструктуры и агрополитики временно будут первые замглавы ведомств: Василий Шкураков и Тарас Высокий.
Об этом сообщает Кабмин.
Напомним, на прошлой неделе были уволены главы министерств Александр Кубраков и Николай Сольский.
Полноценные министры могут быть назначены в ближайшие недели.
Ранее в Польше приостановили аграрные переговоры с Украиной из-за уголовного дела на министра Сольского.
Напомним, что ранее мы писали о том, почему начались увольнения в правительстве и кто следующий на выход.
Война в Украине идет уже 811-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 мая 2024 года в обновляемом онлайне.
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