Исполнять обязанности министров инфраструктуры и агрополитики временно будут первые замглавы ведомств: Василий Шкураков и Тарас Высокий.

Об этом сообщает Кабмин.

Напомним, на прошлой неделе были уволены главы министерств Александр Кубраков и Николай Сольский.

Полноценные министры могут быть назначены в ближайшие недели.

Ранее в Польше приостановили аграрные переговоры с Украиной из-за уголовного дела на министра Сольского.

Напомним, что ранее мы писали о том, почему начались увольнения в правительстве и кто следующий на выход.

Война в Украине идет уже 811-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главная тема - наступление российских войск в Харьковской области. Наиболее угрожаемое направление - Волчанск, который армия РФ начинает окружать.

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