В сети появилось видео, как государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев в одном из столичных баров сыграл на гитаре и спел с местной группой песню Нила Янга "Rockin' In The Free World".

Канадский музыкант Нил Янг написал эту песню во время выступлений со своей группой The Restless (Неугомонные - Ред.) в феврале 1989 года. Он узнал, что запланированный концертный тур по Советскому Союзу не состоится, и его гитарист Фрэнк "Пончо" Сампедро сказал: "Нам придется продолжать зажигать в свободном мире" (также выступать или играть - Ред.). Эта фраза так поразила тогда Янга, что он решил использовать её в качестве ключевой строки в ​​песне о "вещах, происходящих с аятоллой, и всей этой суматохе в мире". На следующий день текст актуальной композиции был готов.

Текст песни остро критикует американский образ жизни вообще и Джорджа Буша-старшего в частности. Автор бичует администрацию республиканского президента в первый её месяц, цитируя знаменитое высказывание Буша о "тысяче точек света" из инаугурационной речи 1989 года и его обещание президентской кампании 1988 года сделать Америку "более доброй и нежной нацией".

Песня также на контрасте отсылает к заявлению аятоллы Хомейни о том, что Соединенные Штаты были "Великим сатаной", и к лозунгу предвыборной кампании Джесси Джексона 1988 года "Сохраняйте надежду живой".

Песня была впервые исполнена 21 февраля 1989 года в Сиэтле The Restless, хотя группа ее не репетировала. После чего не раз и не два выпускались каверы на нее. Не удержались ни Pearl Jam, ни John Bon Jovi.

Улица расцвечена

Красным, белым, синим,

Люди шаркают ногами,

Люди спят в ботинках.

На дороге впереди предупреждающий знак,

По словам многих людей, нам лучше умереть.

Зла в себе не вижу, но я Дьявол в их глазах.

Стараюсь это всячески из памяти стереть.

Будем выступать в свободном мире

Будем выступать в свободном мире

Будем выступать в свободном мире

Будем выступать в свободном мире

Я вижу женщину в ночи

С младенцем на руках.

Возле мусорного бака

Светит старый фонарь.

Вот она бросила ребёнка и ушла за новой дозой,

С отвращением к себе, что загубила свою жизнь.

Ещё один ребёнок никогда не пойдёт в школу,

Не узнает любви, не вырастет крутым.

Будем выступать в свободном мире

Будем выступать в свободном мире

Будем выступать в свободном мире

Будем выступать в свободном мире

У нас есть тысяча точек света

Для бездомного бродяги.

Наша рука добрее, мягче держит пулемёт.

У нас есть универмаги и туалетная бумага,

Упаковка из пенопласта для озонового слоя.

Сохранять надежду нам велит человек из народа,

Можно жечь топливо, можно ездить по дорогам.

Будем выступать в свободном мире

Будем выступать в свободном мире

Будем выступать в свободном мире

Будем выступать в свободном мире

Ранее мы рассказывали, как Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообедали в киевской пиццерии Veterano Pizza, расположенной в центре столицы. Также Блинкен прогулялся по центру Киева, в том числе побывал на Площади Независимости. Его сопровождала посол США в Украине Бриджит Бринк.

Напомним, в прошлом году Энтони Блинкен вышел на сцену в качестве гитариста и вокалиста ансамбля, представляя новую инициативу Госдепа "музыкальной дипломатии".

Госдеп запустил новую инициативу культурной дипломатии, которую назвали Global Music Diplomacy Initiative. На ее презентации Блинкен исполнил с ансамблем блюзовый стандарт "Hoochie Coochie Man", который в 1950-х годах впервые записал легендарный Мадди Уотерс.