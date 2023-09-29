Государственный секретарь США Энтони Блинкен вышел на сцену в качестве гитариста и вокалиста ансамбля, представляя новую инициативу Госдепа "музыкальной дипломатии".

Об этом сообщается в Фейсбуке ведомства.

Госдеп запустил новую инициативу культурной дипломатии, которую назвали Global Music Diplomacy Initiative. На ее презентации Блинкен исполнил с ансамблем блюзовый стандарт "Hoochie Coochie Man", который в 1950-х годах впервые записал легендарный Мадди Уотерс.

"Труд американских музыкантов позволяет людям увидеть человечность друг в друге и рассказать американскую историю так, как никогда не смогли бы сделать никакие политики или речи", - прокомментировал свое выступление Блинкен.

Дипломат давно является гитаристом-любителем, о чем говорит его личный аккаунт в соцсети Х. Например, в 2018 году он опубликовал фото своего выступления в качестве гитариста на благотворительном мероприятии посольства Великобритании в компании музыканта Джеффа Бакстера из старой американской группы Steely Dan и коллектива Doobie Brothers.

Напомним, в начале сентября Блинкен побывал с необъявленным заранее визитом в Киеве.