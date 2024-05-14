Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что сроки проведения в Украине новых выборов зависят от воли населения страны.

"Поэтому мы работаем с правительством и группами гражданского общества, чтобы укрепить украинскую инфраструктуру по проведению выборов. Благодаря этому, как только украинцы согласятся, что условия позволяют, все украинцы, все украинцы, включая перемещенных лиц…, смогут воспользоваться правом голоса", - сказал он, выступая в Киевском политехническом институте.

Известно, что в Киеве заявляют о плане по дестабилизации ситуации в стране в мае этого года.

Как сообщил президент Владимир Зеленский на первой с начала "большой" войны встрече с фракцией "Слуги народа" (СН), в центре такого плана стоит Верховная Рада. Это, по его словам, будет частью большой информационной кампании с целью подорвать легитимность главы государства.

Речь идет, очевидно, о дискуссии о правовом статусе Зеленского после 20 мая 2024 года, когда закончится пятилетний срок его полномочий. Она в последнее время все более активно идет в украинских политических кругах.

В это же время в политических кругах Украины ширится дискуссия, что будет с легитимностью президента Владимира Зеленского после 20 мая 2024 года, когда закончится пятилетний срок его полномочий.