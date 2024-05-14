Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообедали в киевской пиццерии Veterano Pizza, расположенной в центре столицы.

Видео обеда публикуют украинские издания и телеграм-каналы.

Пиццерию открыл бывший служащий украинской армии, который в 2014 году воевал на Донбассе.

Также Блинкен прогулялся по центру Киева, в том числе побывал на Площади Независимости. Его сопровождала посол США в Украине Бриджит Бринк.

Прогулка заняла около пяти минут.

Минувшей осенью во время визита в Киев госсекретарь США посетил вместе с Кулебой "Макдональдс". Сейчас Блинкен рассказал, что после того визита в кафе быстрого питания его раскритиковали за то, что он пошел в американский, а не украинский ресторан.

Месяц спустя Кулеба в интервью Наталье Мосейчук похвалился тем, что это он попросил госсекретаря США вернуть "Макдональдс" в Украину.