Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Наталье Мосейчук заявил, что это он попросил госсекретаря США Энтони Блинкена вернуть Макдональдс в Украину.

"Я сказал Блинкену: "Верни Макдональдс в Украину". Во-первых, это несправедливо, что в России нет Макдональдса и в Украине нет. А мы почему должны страдать? Во-вторых, присутствие Макдональдса в любой стране - это сигнал инвесторам, что здесь можно работать. Третье. Это рабочие места и тысячи подрядчиков. Я набрал Блинкена по другим вопросам, а в конце говорю: "Тони, а что вообще за непорядок, что это за отношение такое к нам"", - говорит Кулеба.

Пользуясь случаем Наталья Мосейчук попросила главу МИД вернуть в Украину магазины "ZARA" и "Massimo Dutti".

"Кстати, мы над этим работаем", - заявил Дмитрий Кулеба.

Ранее глава МИД Украины водил госсекретаря США в столичный "Макдональдс" и вспоминал, как похмелялся бургерами.

Напомним, 20 сентября 2022 года впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Киеве открылся McDonald's. А 30 сентября прошлого года часть заведений McDonald's в Киеве начали обслуживать клиентов в залах.