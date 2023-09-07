Во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен посетил McDonald's вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

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В заведении общепита украинский министр рассказал коллеге из США, что любил позавтракать американским фастфудом в студенческие годы, когда у него было похмелье.

"Когда я был студентом, моя лучшая еда с похмелья была из McDonald's. Я шел в McDonald's и покупал дабл-чизбургер, большую колу, и это был мой похмельный завтрак", – сказал Кулеба.

Блинкен в ответ засмеялся и отметил, что, вероятно, это происходило "очень редко".

"Очень-очень редко, конечно", – заверил Кулеба.

Напомним, что еще в 2020 году президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Днепр пообедал в местном McDonald's. Глава государства тогда заказал 12 наггетсов, порции соусов чили и несколько бургеров. Отмечалось, что сотрудники фастфуда не знали, что приедет Зеленский, а все столики были заняты посетителями.

А в бытность президентом США Дональд Трамп накормил гостей Белого дома фастфудом. Сам Трамп назвал яства "великой американской едой", которую "мы все любим" и рассказал о меню: пицца, 300 бургеров и "много-много картошки фри".