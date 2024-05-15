Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что эвакуация из Харькова не планируется.

"Более 8 часов продолжается воздушная тревога, но ночь пережили спокойно. За сутки были прилеты по жилой застройке. Враг использует технику запугивания людей, чтобы люди выезжали из города. Но пока не идет речь об эвакуации из города Харькова. Наоборот, сегодня мы принимаем в Харьков - приезжают люди из районов, где сейчас идут активные боевые действия", - сообщил он в эфире телемарафона.

Город принял уже более 6 тысяч человек. Их разместили в общежитиях.

Напомним, вчера в результате серии обстрелов из разного вида вооружения по трем районам Харькова повреждены частные, многоквартирные дома, учебное заведение, гражданские автомобили. Пострадали 22 человека в течение суток.

Deep State сообщает, что за минувшие сутки армия РФ продвинулась в направлении Волчанска.

Накануне в Генштабе сообщили об отходе ВСУ под Волчанском и поселком Лукьянцы "на более выгодные позиции".

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