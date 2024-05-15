За минувшие сутки армия РФ продвинулась в направлении Волчанска.

Об этом пишет военный телеграм-канал Deep State.

Судя по карте ресурса, россияне закрепились к северу от Волчанска на участке Гатище - Плетеневка, а также на северной окраине самого города.

Также они продвинулись к западу от Волчанска с опорой на село Бугроватка, которое, судя по карте Deep State, по большей части захвачено.

Украинский Генштаб в утренней сводке снова заявил, что ВСУ оставили ряд позиций под Волчанском, а также западнее - в районе Лукьянцов.

"На отдельных участках, в районах Лукьянцов и Волчанска, в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни наших военнослужащих и избегания потерь подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции. Бои продолжаются", - сообщили в Генштабе.

При этом, судя по карте Deep State, положение в районе Лукьянцов за минувшие сутки не изменилось.

Напомним, накануне в Генштабе сообщили об отходе ВСУ под Волчанском и поселком Лукьянцы.

Между тем, по данным СМИ, президент Украины Владимир Зеленский из-за наступления россиян в Харьковской области уже отменил свои визиты в Испанию и Португалию.