Россияне сбросили на Харьков две управляемые авиабомбы. Пострадали два человека
Утром 14 мая россияне сбросили на Киевский район Харькова две авиабомбы. Пострадали два человека.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале.
"В 6:30 оккупанты нанесли удар по Киевскому району Харькова. В результате обстрела УМПБ Д-30 пострадали два человека: мужчина 52 года и женщина 66 лет - острая реакция на стресс, оказана помощь на месте. Разрушены три гаража и три повреждены. Еще одно попадание зафиксировано на открытой территории", - говорится в сообщении.
Напомним, недавно в Харькове после ночного удара россиян загорелись частные дома. Пострадали женщина и ребенок.
А перед этим Россия нанесла авиаудары по Харькову. Сообщалось о десяти раненых.
Война в Украине идет уже 811-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 мая 2024 года в обновляемом онлайне.
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