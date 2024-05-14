Утром 14 мая россияне сбросили на Киевский район Харькова две авиабомбы. Пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

"В 6:30 оккупанты нанесли удар по Киевскому району Харькова. В результате обстрела УМПБ Д-30 пострадали два человека: мужчина 52 года и женщина 66 лет - острая реакция на стресс, оказана помощь на месте. Разрушены три гаража и три повреждены. Еще одно попадание зафиксировано на открытой территории", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Харькове после ночного удара россиян загорелись частные дома. Пострадали женщина и ребенок.

А перед этим Россия нанесла авиаудары по Харькову. Сообщалось о десяти раненых.

Война в Украине идет уже 811-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главная тема - наступление российских войск в Харьковской области. Наиболее угрожаемое направление - Волчанск, который армия РФ начинает окружать.

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