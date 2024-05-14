Во второй половине дня вторника, 14 мая, россияне за два часа нанесли не менее четырех ударов по Харькову. Под обстрел кроме прочего попало десятиэтажное жилое здание в центре города. Пострадали 17 человек, в том числе дети.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

"Количество пострадавших – 17. Среди них 12-летний мальчик и девочка 8 лет. Они находятся в состоянии средней тяжести. 10 женщин и 5 мужчин. Самому старшему мужчине - 87 лет. В общей сложности, один гражданский мужчина в тяжелом состоянии, 11 человек получили травмы средней степени, у пятерых - легкие травмы", - говорится в сообщении.

В свою очередь местные телеграм-каналы опубликовали несколько видео с мест прилетов в Харькове.

Всего за сегодняшний день в Харькове было уже семь прилетов, сказал мэр города Игорь Терехов.

Напомним, утром 14 мая россияне сбросили на Киевский район Харькова две авиабомбы. Пострадали два человека.

Война в Украине идет уже 811-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главная тема - наступление российских войск в Харьковской области. Наиболее угрожаемое направление - Волчанск, который армия РФ начинает окружать.

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