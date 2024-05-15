На это утро военный паблик Deep State сообщил о закреплении российских сил в северной части Волчанска и приближении к нему с западной стороны.

К западу от Волчанска у россиян, по всей вероятности, есть две цели: войти в город с этой стороны, а также перерезать трассу, которая ведет в город с юго-запада. До нее от практически полностью захваченной Бугроватки примерно пять километров. Это позволило бы частично окружить Волчанск.

Днем стали появляться сведения, что ситуация в городе ухудшается. Украинские полицейские опубликовали видео, где за кадром слышна интенсивная перестрелка. Полицейские заявили, что "армия РФ занимает позиции на улицах Волчанска", а ситуация "крайне сложная".

Военный эксперт Bild Юлиан Репке считает, что заявления Украины о "зачистке" противника, прорвавшегося на северные окраины Волчанска, являются "пиаром". Поскольку россияне продвигаются вперед.

"В Волчанске появляются все больше признаков того, что ситуация для украинских защитников продолжает ухудшаться. Вчерашние официальные заявления о том, что "в северных пригородах идут зачистки", материализовались как... пиар. Русские продвигаются в город и вокруг него", - написал Рёпке.

Российские паблики заявляют, что их войска сейчас штурмуют промзону Волчанского агрегатного завода, который находится ближе к центру города. Украина этого не подтверждала.

Но очевидно, что ситуация вокруг Волчанска складывается для ВСУ все менее благоприятно. Накануне оставление ряда позиций под Волчанском подтвердил Генштаб ВСУ.