Взрыв рядом с многоэтажками. Появилось видео момента прилета и первых минут после удара по Харькову
В сети появилось видео сегодняшнего прилета по Харькову.
Соответствующие кадры публикуют телеграм-каналы.
На видео можно заметить мощный взрыв рядом с многоэтажными жилыми домами.
Также патрульная полиция Харькова показала видео первых минут после удара по городу. В ролике полицейские оказывают помощь раненым.
Напомним, сегодня днем россияне нанесли удар авиабомбой по Шевченковскому району города Харькова. По предварительным данным, пострадали десять человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.
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