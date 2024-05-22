В сети появилось видео сегодняшнего прилета по Харькову.

Соответствующие кадры публикуют телеграм-каналы.

На видео можно заметить мощный взрыв рядом с многоэтажными жилыми домами.

Также патрульная полиция Харькова показала видео первых минут после удара по городу. В ролике полицейские оказывают помощь раненым.

Напомним, сегодня днем россияне нанесли удар авиабомбой по Шевченковскому району города Харькова. По предварительным данным, пострадали десять человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Ранее мы писали, что россияне всю ночь обстреливали Харьков. Повреждены частные дома, объект транспортной инфраструктуры, одно из популярных мест отдыха. Пострадали четыре человека.

Война в Украине идет уже 819-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Deep State сообщает, что российские войска продвинулись в Волчанске и вокруг города. В ГПСУ заявили, то наступление на Сумскую область может начаться в любой момент.

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