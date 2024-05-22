Военные корабли США и Нидерландов 22 мая провели совместное патрулирование в Южно-Китайском море. В манёврах участвовали американский боевой патрульный корабль USS Mobile и сухогруз USNS Wally Schirra, а также фрегат королевского флота Нидерландов HNLMS Tromp.

Об этом сообщает командование Тихоокеанского флота США.

"Нидерланды – это один из наших старейших партнеров, наши отношения берут свое начало в XVIII веке", — сказал капитан 7-й эскадрильи эсминцев Шон Льюис.

Двусторонняя операция позволила улучшить оперативную совместимость союзников и реализовать сложные сценарии для повышения совместной боеготовности.

Между тем война в Украине идет уже 819-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Deep State сообщает, что российские войска продвинулись в Волчанске и вокруг города. В ГПСУ заявили, то наступление на Сумскую область может начаться в любой момент.

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