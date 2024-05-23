Запад хочет, чтобы Грузия открыла "второй фронт" против России.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"С начала 2022 года был серьезный интерес к открытию в Грузии "второго фронта", который бы ослабил позиции России, но это уничтожило бы нашу страну. Такой интерес остается и сегодня", - заявил Кобахидзе, комментируя недовольство Запада грузинским законом "об иноагентах".

Он считает, что в сегодняшнем мире существует "глобальная партия войны", которую "не интересует судьба Грузии, и ее интерес заключается лишь в ослаблении позиций России".

Напомним, ранее в "Грузинской мечте" прокомментировали американский законопроект, который подразумевает либо санкции, либо поддержку Тбилиси в зависимости от дальнейших действий ее властей по закону "об иноагентах". В частности, власти Грузии обвинили США в попытке устроить революцию и выдвинули условия для отмены закона "об иноагентах".

Мы анализировали в отдельном материале подоплеку разворачивающегося конфликта Грузии и западных стран.

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