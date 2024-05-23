Необходимость проведения в России новой частичной мобилизации "станет неизбежной" к концу 2024 года или к началу 2025-го.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к руководству российских Вооруженных сил.

Властям России, возможно, придется "выйти за рамки" нынешней стратегии набора военнослужащих в ряды ВС, сказал собеседник издания.

По его мнению, такой шаг может быть вызван необходимостью сохранить преимущество российской армии в зоне военного конфликта в Украине.

В настоящий момент власти "готовы жертвовать некоторыми оперативными успехами на фронте", чтобы "защитить общество" от участия в военных действиях, утверждает источник. Однако без объявления новой мобилизации, отметил собеседник, проведение крупных наступательных операций не представляется возможным.

Ранее министр обороны РФ Белоусов заявил, что новая волна мобилизации на данный момент не планируется.

Также агентство Bloomberg писало, что Кремль намерен обойтись наймом контрактников для войны в Украине и избежать мобилизации, которая может подорвать народную поддержку войны.