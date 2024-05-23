Никаких следов воздействия пуль на корпус разбившегося вертолёта президента Ирана Эбрахима Раиси не обнаружено.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Ирана, пишет агентство IRNA.

Вертолёт Раиси загорелся только после столкновения с горой, следует из отчёта Генштаба ВС Ирана.

Пилот разбившегося вертолёта смог связаться с пилотами двух других вертолётов, добавили в ведомстве.

Напомним, президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушении вертолета 19 мая на границе с Азербайджаном. Официальные лица США предполагали, что Раиси убили.

Газета The New York Times писала, что происшествие с Раиси случилось всего через несколько дней после того, как высокопоставленные американские и иранские официальные лица с привлечением посредников провели переговоры, чтобы снизить угрозу более широкого конфликта на Ближнем Востоке.

Между тем появилось видео, как тысячи иранцев выступили против Соединенных Штатов и скандировали "Смерть Америке!" у мавзолея, где похоронили погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси.